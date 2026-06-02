В Сочи усилят контроль за нудистскими пляжами

Дикие пляжи возьмут под контроль в Сочи, сообщил в соцсетях глава города-курорта Андрей Прошунин.
Официальные пляжные территории благоустроены и безопасны. Роспотребнадзор взял более тысячи проб морской воды — нефтепродуктов не обнаружено, акватория чистая и соответствует всем нормам.
Однако значительная часть берега — это дикие пляжи, где массово фиксируются нарушения: от купания в шторм до нахождения там в обнаженном виде.
«Будем комплексно прорабатывать вопрос обеспечения на этих территориях мер безопасности и профилактики противоправных действий, а уже сейчас вводить регулярное патрулирование силами УВД, казаков и районных администраций», — отметил мэр Сочи.
Также, по словам Андрея Прошунина, усилят контроль за продажей нелегального алкоголя, фотографами с животными, навязчивыми зазывалами, опасным джиппингом и электросамокатами на набережных и в парках.