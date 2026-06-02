Фестиваль «Жатва» под Воронежем перенесли на 2027 год из-за «ситуации в регионе»

В 2026 году в Воронежской области не состоится фестиваль «Жатва», который планировали провести с 21 по 23 августа в селе Горожанка Рамонского района, объявили организаторы. Решение было принято «в связи со сложившейся ситуацией в регионе и непростой обстановкой с площадкой для проведения фестиваля в изначально задуманном масштабе». «Жатва» перенесена на 2027 год с сохранением списка заявленных артистов и заранее подготовленных программ.