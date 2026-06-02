Новосибирские пенсионеры получат выплаты ко Дню России 11 июня

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области опубликовало график перечисления пенсий и социальных пособий за июнь. В связи с празднованием Дня России и связанными с ним длинными выходными, для пенсионеров предусмотрены изменения в датах зачисления средств, в то время как детские пособия будут выплачены по стандартному графику.
Так, 3 июня в банки поступят единое пособие на детей до 17 лет, выплаты беременным женщинам, а также пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей. 5 июня будет перечислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала, а 8 июня — пособие по уходу за ребёнком для работающих родителей.
Выплата пенсий будет скорректирована из-за праздничных дней. Поскольку 12 июня является официальным выходным, средства для тех, кто обычно получает их в период с 12 по 14 июня, будут зачислены досрочно — 11 июня. Аналогичная ситуация сложится и в конце месяца: пенсии, запланированные на 21 и 22 июня, поступят на счета 19 июня.