На площади Будагова в Новосибирске на четыре месяца поменяют схему движения

В Новосибирске временно изменят движение на площади Будагова. Как сообщили в пресс-центре мэрии, новую схему введут «с 1 июня по 1 октября 2026 года». Ограничения связаны со стройкой четвёртого моста через Обь — на правом берегу рабочие будут наносить огнезащитное покрытие на металлические конструкции переправы.
Сначала проезд по путепроводу закроют от Красного проспекта в сторону улицы Большевистской. Потом ограничения перенесут на противоположную сторону. Чтобы перенаправить машины, часть барьерного ограждения между встречными полосами демонтируют.
После того как работы закончат, все ограждения и другие элементы путепровода на площади Будагова восстановят.