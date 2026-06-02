В 11 районах Чувашии установят новые отечественные вышки связи

Жители небольших населенных пунктов смогут получать госуслуги и онлайн-образование.

Новые вышки связи отечественного производства установят в 11 районах Чувашии при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики.

«Наша задача — сделать связь доступной там, где она нужна в первую очередь. Благодаря этому проекту жители небольших населенных пунктов получат надежную мобильную связь и интернет, что позволит им в полной мере пользоваться цифровыми сервисами — от госуслуг до онлайн-образования», — подчеркнул министр цифрового развития Чувашии Михаил Степанов.

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. В 58 регионах страны уже работает 1200 таких вышек.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.