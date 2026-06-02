В Советске 19-летний водитель без прав дважды пытался скрыться от сотрудников ГАИ и врезался в два припаркованных автомобиля

В Советске задержан 19-летний молодой человек, который дважды за короткий промежуток времени пытался уйти от погони сотрудников Госавтоинспекции. Первый инцидент произошёл 26 мая — водитель автомобиля «Мерседес» проигнорировал требование об остановке и скрылся.
Спустя два дня, 28 мая, тот же автомобиль снова заметили на дорогах города. Молодой человек вновь попытался уйти от полицейских, но на этот раз не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля, после чего был задержан.
Выяснилось, что за рулём находился 19-летний парень, у которого не только нет водительского удостоверения, но и никогда не было — обучение в автошколе он не проходил.
В отношении нарушителя составлены административные протоколы за управление автомобилем без прав, отказ выполнить требование сотрудника полиции об остановке и отсутствие обязательной страховки.