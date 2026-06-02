В заброшенном клубе на Запарина в Хабаровске потушили пожар за 40 минут

В Хабаровске пожарные МЧС России оперативно ликвидировали возгорание в заброшенном помещении на улице Запарина. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Вызов поступил в 17:21. Огонь возник в подвальном помещении, где раньше находился ночной клуб. Прибывшие расчёты незамедлительно направились внутрь для проверки сильно задымленных помещений и поиска людей. По словам очевидцев, здание хоть и заброшенное, но стало местом для игр подростков.
За 40 минут бойцы обнаружили и ликвидировали очаг возгорания. Горела мебель возле сцены. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Внутри здания никого не обнаружили.
В настоящее время причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Дознаватели МЧС работают на месте. Рассматриваются несколько версий, включая неосторожное обращение с огнём и поджог.
Заброшенные здания в Хабаровске нередко привлекают несовершеннолетних, несмотря на опасность таких мест. Конструкции там могут быть ветхими, а полы — прогнившими. Кроме того, внутри часто скапливается мусор, который легко воспламеняется. Спасатели призывают родителей объяснять детям, что игры в заброшенных строениях могут привести к трагедии.
