Пашинян объявил о новых рынках сбыта для армянских роз и овощей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна активно переориентирует экспорт продукции, которую временно запретили ввозить в Россию. По его словам, ситуация открывает перед республикой новые возможности.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Нет худа без добра. Речь идет о новых рынках сбыта. Мы благодарны нашим международным партнерам за быструю реакцию, и в ближайшее время у нас уже есть конкретные предложения по закупке роз, фруктов и овощей», — приводит слова Пашиняна на встрече с избирателями во вторник в рамках предвыборной кампании «Интерфакс».

Глава правительства пообещал поддержку производителям, которые пострадали от ограничений со стороны РФ. Он подчеркнул, что государство берет на себя ответственность за возможные убытки армянских аграриев.

«Испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», — подчеркнул он. По его словам, власти запустят программы поддержки и субсидирования во всех случаях, когда экспорт столкнется с препятствиями.

Ранее Россельхознадзор объявил о временных ограничениях на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Мера вступила в силу 30 мая 2026 года и будет действовать до момента, пока стороны не согласуют алгоритм, гарантирующий безопасность продукции. Ведомство также сообщило, что со 2 июня Армения должна приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции. Кроме того, введены временные ограничения на поставки абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, вишни, черешни и винограда из Армении.

