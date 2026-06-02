Пашинян объявил о новых рынках сбыта для армянских роз и овощей

Ранее Россельхознадзор объявил о временных ограничениях на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Мера вступила в силу 30 мая 2026 года и будет действовать до момента, пока стороны не согласуют алгоритм, гарантирующий безопасность продукции. Ведомство также сообщило, что со 2 июня Армения должна приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции. Кроме того, введены временные ограничения на поставки абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, вишни, черешни и винограда из Армении.