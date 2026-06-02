Четверо игроков покинули молодёжную команду «Авангарда»

Четверо хоккеистов молодёжной команды омского «Авангарда» больше не смогут сыграть в МХЛ.
Как сообщают соцсети МХК «Омские Ястребы», возрастные ограничения не позволят сыграть за команду вратарю Ивану Юнину и нападающим Денису Малову, Данилу Фиськову и Даниилу Моружову. Каждому из них исполнилось по 20 лет.
Юнин в минувшем сезоне провёл 50 матчей за «Ястребов», одержал 31 победу и 10 раз отыграл на ноль. В 2024 году его задрафтовал «Колорадо Эвеланш» под № 137.
Денис Малов оформил 10+17 в 53 играх регулярного чемпионата, а также отдал две голевые передачи в 9 играх плей-офф. Данил Фиськов набрал 19 (9+10) очков в 54 играх регулярки плюс 2 (0+2) очка в плей-офф. На счету Даниила Моружова — 15+11 в 58 играх регулярки и 2+2 в 4 играх плей-офф.