Проект капремонта нижегородского роддома не прошел госэкспертизу

Отрицательное заключение экспертизы было выдано 1 июня.

Проект капитального ремонта родильного дома № 5, расположенного в Московском районе Нижнего Новгорода (ул. Берёзовская, 85, литера А), не прошёл государственную экспертизу. Соответствующие сведения зафиксированы в ГИС ЕГРЗ.

В рамках запланированных работ предполагалось выполнить:

демонтажные работы;

ремонт кровли и фасада здания;

усиление перекрытий и покрытий.

Разработчиком проектной документации выступило АО «ДиРОН», выполнившее работы по заказу медицинского учреждения. Отрицательное заключение экспертизы было выдано 1 июня.

Родильный дом № 5 станет одним из ключевых объектов масштабного проекта «Семейный квартал». В состав комплекса, помимо роддома, войдут: многопрофильная больница, детская и взрослая поликлиники, ЭКО‑центр, гостиница, храм, библиотека, досугово‑образовательный центр, кафе.

Общая стоимость реализации амбициозного проекта оценивается в 6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции Нижегородской станции аэрации одобрен госэкспертизой.