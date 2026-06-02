Проект капремонта нижегородского роддома не прошел госэкспертизу

Проект капитального ремонта родильного дома № 5, расположенного в Московском районе Нижнего Новгорода (ул. Берёзовская, 85, литера А), не прошёл государственную экспертизу. Соответствующие сведения зафиксированы в ГИС ЕГРЗ.
В рамках запланированных работ предполагалось выполнить:
демонтажные работы;
ремонт кровли и фасада здания;
усиление перекрытий и покрытий.
Разработчиком проектной документации выступило АО «ДиРОН», выполнившее работы по заказу медицинского учреждения. Отрицательное заключение экспертизы было выдано 1 июня.
Родильный дом № 5 станет одним из ключевых объектов масштабного проекта «Семейный квартал». В состав комплекса, помимо роддома, войдут: многопрофильная больница, детская и взрослая поликлиники, ЭКО‑центр, гостиница, храм, библиотека, досугово‑образовательный центр, кафе.
Общая стоимость реализации амбициозного проекта оценивается в 6 млрд рублей.
