24-летняя мать умерла после драки на глазах 3-летнего сына

В посёлке Хурмули Солнечного района следователи разбираются в истории, от которой у местных жителей до сих пор не укладывается в голове случившееся. Две женщины, знакомые друг с другом, столкнулись на улице; слово за слово — и разговор перерос в потасовку. А через несколько минут потерпевшая умерла, предварительно, от остановки сердца. Подробности выяснил hab.aif.ru.
Присела и уже не встала.
Всё произошло вечером 27 мая, но восстановить примерную картину событий правоохранителям удалось только сейчас. 24-летняя жительница Хурмули возвращалась с прогулки вместе с маленьким сыном. Рядом с ней шла подруга с детьми. Всё было благополучно — но когда женщины остановились у подъезда, мимо них прошла старая знакомая потерпевшей.
Как видно на записи с камер видеонаблюдения, зачинщица конфликта сначала прошагала мимо и сделала вид, что собирается зайти в подъезд — при этом дамы перекинулись парой реплик. Но как только мать потеряла бдительность, она тут же выбежала обратно на улицу атаковала её со спины, нанеся несколько ударов в область груди — та замешкалась и не успела увернуться.
Подруга потерпевшей пыталась разнять драку, но безуспешно. Мать, тяжело дыша, присела на скамейку — оппонентка же просто удалилась в подъезд, и, судя по кадрам, что-то выкрикнула на прощание.
Как рассказали hab.aif.ru жители посёлка, неприязнь между женщинами существовала уже давно, но почему возникла вражда, точно подтвердить никто не берётся.
«Слышал, что у них какие-то тёрки были из-за мужчины, который отец ребёнка. Но это не точно», — поделился сельчанин Андрей.
Готовилась к операции.
Многодетной матери, рядом с которой в тот момент находился её трёхлетний сын, становилось всё хуже и хуже. Спустя несколько минут она скончалась. Очевидцы вызвали полицию и скорую, но было уже поздно — врачам оставалось лишь констатировать смерть.
Погибшая, по предварительным данным, страдала пороком сердца и готовилась к плановой операции, которая была назначена на 2 июня. Близкие утверждают, что последние обследования показывали удовлетворительное состояние, и ничто не предвещало беды.
Что же касается ребёнка, сейчас, как выяснил hab.aif.ru, он находится с отцом. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Официально.
Следственные органы СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Эта статья применяется в случаях, когда смерть наступила не в результате прямого умысла на убийство.
Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Именно она должна ответить на ключевой вопрос — что стало непосредственной причиной смерти и есть ли причинно-следственная связь между дракой и остановкой сердца.
Следователи допрашивают свидетелей и восстанавливают последовательность событий. Для такого дела это особенно важно, потому что каждая деталь может изменить правовую оценку: где начался конфликт, кто первым применил силу, сколько было ударов, как быстро женщине стало плохо и когда была вызвана помощь.