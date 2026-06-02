В Кстовском районе Нижегородской области обновили 7 остановок

Работы провели на подъездах к селу Слободскому, деревням Горный Борок и Докукино.

Семь остановочных площадок обновили в Кстовском районе Нижегородской области на подъездах к селу Слободскому, деревням Горный Борок и Докукино. Работы провели во время ремонта участка дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Специалисты организовали заездные карманы, построили посадочные платформы, чтобы пассажиры могли безопасно пользоваться автобусами, а сам общественный транспорт при остановке не мешал основному потоку. До конца лета там планируется установить и остановочные павильоны.

На самом участке дороги, который объединяет эти деревни, протяженностью 14,16 км уже уложили два слоя асфальта. В ближайшее время подрядчику предстоит укрепить обочины, установить новые дорожные знаки и нанести горизонтальную разметку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.