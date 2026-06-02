В удмуртском поселке Ува открыли модельную библиотеку

Центральная районная библиотека им. П. А. Блинова в поселке Ува Удмуртской Республики стала модельной при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
В прошлом году в учреждении провели капитальный ремонт кровли и второго этажа здания, фасад облицевали современными металлическими панелями. Пространство полностью преобразилось: появились функциональные зоны для чтения, работы, творчества и общения.
Для посетителей стали доступны зона открытого доступа «Читальный квартал», пространство библиотечных и сервисных услуг «Инфоклик», площадка для индивидуальной работы на компьютерах «Технологический уголок», интеллектуальная зона «Интеллектория», пространство игр и творчества «Творческий куб», территория отдыха и общения «Читай-болтай», галерея «ЛибАРТ» и событийная площадка «Максимум».
В этом году библиотека получила новую мебель и современное оборудование. Учреждение оснастили электронным пианино, интерактивным киоском, игровыми компьютерами, мобильным интерактивным полом, 3D-принтером, шлемами виртуальной реальности и VR-очками. Также туда поступило более 3 тысяч экземпляров литературы. Помимо художественных произведений, фонд пополнили издания по медицине, психологии, педагогике, истории, физической культуре и спорту, искусству и языкознанию.
«Здесь будут проходить библиоквартирники, мастер-классы по фотосъемке, занятия по игре на гитаре, встречи шахматного клуба и факультета здоровья. Посетители смогут познакомиться с виртуальными книжными выставками, посмотреть и обсудить фильмы, снятые по литературным произведениям, а также организовать творческие фотосессии», — поделилась директор библиотеки Марина Гаврина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.