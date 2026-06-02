Двоих приморских одиннадцатиклассников удалили с экзамена в день старта ЕГЭ

Ранее ИА PrimaMedia писало, что во время проведения ЕГЭ школьникам запрещено: пересаживаться; разговаривать с другими учениками; выходить из класса без сопровождения организатора и выносить учебные материалы; обмениваться с соседями любыми предметами; проносить в класс средства связи, фото-, аудио— и видеотехнику, справочные материалы и записи, кроме разрешённых; приносить уведомление о регистрации на экзамен, которое содержит в себе информацию о месте и дате проведения ЕГЭ (скорее всего, организаторы попросят его убрать).