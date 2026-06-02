Двоих приморских одиннадцатиклассников удалили с экзамена в день старта ЕГЭ

Старт основного периода сдачи Единого государственного экзамена уже оставил после себя первые неприятные последствия. По итогам экзаменов, прошедших сегодня, 2 июня, из пунктов проведения экзамена (ППЭ) были удалены двое участников, которые уже не смогут пересдать в этом году, сообщает Региональный центр обработки информации (РЦОИ).
Повторная сдача экзаменов для этих одиннадцатиклассников станет возможной только в следующем году, так как предметы, которые они сдавали, не относятся к обязательным. Теперь удалённым с экзаменов школьникам придётся корректировать свои планы поступления в вузы.
Причиной удаления стали нарушения правил сдачи ЕГЭ. РЦОИ напоминает: чтобы избежать таких последствий, необходимо оставить телефон и шпаргалки за пределами пункта проведения экзамена.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что во время проведения ЕГЭ школьникам запрещено: пересаживаться; разговаривать с другими учениками; выходить из класса без сопровождения организатора и выносить учебные материалы; обмениваться с соседями любыми предметами; проносить в класс средства связи, фото-, аудио— и видеотехнику, справочные материалы и записи, кроме разрешённых; приносить уведомление о регистрации на экзамен, которое содержит в себе информацию о месте и дате проведения ЕГЭ (скорее всего, организаторы попросят его убрать).