Двоих приморских одиннадцатиклассников удалили с экзамена в день старта ЕГЭ

Пересдать они смогут только в следующем году.

Источник: PrimaMedia.ru

Старт основного периода сдачи Единого государственного экзамена уже оставил после себя первые неприятные последствия. По итогам экзаменов, прошедших сегодня, 2 июня, из пунктов проведения экзамена (ППЭ) были удалены двое участников, которые уже не смогут пересдать в этом году, сообщает Региональный центр обработки информации (РЦОИ).

«Первый день основного этапа ЕГЭ принёс первые огорчения: по его итогам из ППЭ (пункта проведения экзамена — прим. ред.) было удалено два участника», — говорится в сообщении РЦОИ.

Повторная сдача экзаменов для этих одиннадцатиклассников станет возможной только в следующем году, так как предметы, которые они сдавали, не относятся к обязательным. Теперь удалённым с экзаменов школьникам придётся корректировать свои планы поступления в вузы.

Причиной удаления стали нарушения правил сдачи ЕГЭ. РЦОИ напоминает: чтобы избежать таких последствий, необходимо оставить телефон и шпаргалки за пределами пункта проведения экзамена.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что во время проведения ЕГЭ школьникам запрещено: пересаживаться; разговаривать с другими учениками; выходить из класса без сопровождения организатора и выносить учебные материалы; обмениваться с соседями любыми предметами; проносить в класс средства связи, фото-, аудио— и видеотехнику, справочные материалы и записи, кроме разрешённых; приносить уведомление о регистрации на экзамен, которое содержит в себе информацию о месте и дате проведения ЕГЭ (скорее всего, организаторы попросят его убрать).