Пальмы и туи скоро украсят улицы Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Озеленители вывезли растения из теплиц для адаптации к естественным погодным условиям перед сезонным озеленением.
В этом сезоне в Красноярске планируется использовать 123 пальмы и 131 тую. После периода акклиматизации растения установят на улицах и общественных территориях города.
«Наши зелёные красавицы вышли на свежий воздух! На днях мы наконец-то вывезли из теплицы пальмы и туи. Делаем это не случайно: перед установкой в городе растениям нужно время, чтобы привыкнуть к естественным погодным условиям», — сообщили в УЗС.