Новый автобусный маршрут с 13 остановками запустили в Рамони под Воронежем

Общественный транспорт курсирует между улицами Мазлумова и Космонавтов.

Источник: АиФ Воронеж

Новый автобусный маршрут № 322 открыли в Рамони Воронежской области со вторника, 2 июня. Общественный транспорт курсирует между улицами Мазлумова и Космонавтов. Об этом сообщили в компании «Регионтранс».

Всего на маршруте тринадцать остановок: «Улица Космонавтов», «Магазин “Бирюза”», «Школьная улица», «Рынок», «Музыкальная школа», «Магазин “Победа”», «Улица Строителей», «ПМК», «Детский сад», «Рамонская РБ», «ВНИИС», «Дорожная улица», «Улица Мазлумова».

В течение дня запланировано 36 рейсов. Автобусы будут отправляться с обеих конечных остановок с 6:00 до 18:20. Интервал движения составляет 40 минут.

Ранее сообщалось, что в Воронеже с 1 июня в схемы движения автобусов № 5, № 41, № 61, № 54 и № 95, а также тролейбуса № 99 включили новые остановки.