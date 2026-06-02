Новый автобусный маршрут с 13 остановками запустили в Рамони под Воронежем

Новый автобусный маршрут № 322 открыли в Рамони Воронежской области со вторника, 2 июня. Общественный транспорт курсирует между улицами Мазлумова и Космонавтов. Об этом сообщили в компании «Регионтранс».
Всего на маршруте тринадцать остановок: «Улица Космонавтов», «Магазин “Бирюза”», «Школьная улица», «Рынок», «Музыкальная школа», «Магазин “Победа”», «Улица Строителей», «ПМК», «Детский сад», «Рамонская РБ», «ВНИИС», «Дорожная улица», «Улица Мазлумова».
В течение дня запланировано 36 рейсов. Автобусы будут отправляться с обеих конечных остановок с 6:00 до 18:20. Интервал движения составляет 40 минут.
Ранее сообщалось, что в Воронеже с 1 июня в схемы движения автобусов № 5, № 41, № 61, № 54 и № 95, а также тролейбуса № 99 включили новые остановки.