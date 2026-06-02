Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские власти предложили штрафы до 1 млн рублей за продажу вейпов

Минэкономразвития Нижегородской области опубликовало проект поправок к региональному КоАП, которые вводят штрафы за хранение и продажу электронных систем доставки никотина. За торговлю вейпами или хранение этой продукции должностных лиц предложено штрафовать на 40−50 тыс. руб., юрлиц — на суммы от 800 тыс. руб. до 1 млн руб.

Минэкономразвития Нижегородской области опубликовало проект поправок к региональному КоАП, которые вводят штрафы за хранение и продажу электронных систем доставки никотина. За торговлю вейпами или хранение этой продукции должностных лиц предложено штрафовать на 40−50 тыс. руб., юрлиц — на суммы от 800 тыс. руб. до 1 млн руб.

Аналогичные штрафы планируется ввести за стимулирование продажи табака, табачных изделий или никотиносодержащей продукции и устройств, а также кальянов, уточняется в проекте закона.

Составлять протоколы об административных правонарушениях будут сотрудники министерства промышленности и торговли Нижегородской области. Также минпромторг будет рассматривать административные дела по данным составам правонарушений.

Поправки в КоАП Нижегородской области разработаны в связи с принятием закона о запрете вейпов, который депутаты областного заксобрания одобрили в мае 2026 года. Он вступает в силу с 1 сентября. При этом, как писал «Ъ-Приволжье», у региональных властей нет полномочий вводить такие запреты.