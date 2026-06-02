Чаще всего красноярцы оставляют чаевые в ресторанах, барах и кафе

Таковы данные опроса SuperJob. В такси всегда дают на чай 8%, иногда — 32%. Курьерам всегда оставляют чаевые 7%, иногда — 30%. В парикмахерских и салонах красоты всегда поощряют персонал 8%, иногда — 22%. На заправках и автомойках всегда оставляют чаевые 7%, иногда — 20%. В гостиницах и отелях всегда дают на чай 6%, иногда — 22%.