Чаще всего красноярцы оставляют чаевые в ресторанах, барах и кафе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 24% красноярцев всегда оставляют чаевые в ресторанах, барах и кафе, еще 40% — иногда.

Источник: НИА Красноярск

Таковы данные опроса SuperJob. В такси всегда дают на чай 8%, иногда — 32%. Курьерам всегда оставляют чаевые 7%, иногда — 30%. В парикмахерских и салонах красоты всегда поощряют персонал 8%, иногда — 22%. На заправках и автомойках всегда оставляют чаевые 7%, иногда — 20%. В гостиницах и отелях всегда дают на чай 6%, иногда — 22%.

Самые крупные суммы оставляют в отелях: 530 рублей. В ресторанах, барах и кафе средние чаевые достигли 410 рублей. В парикмахерских и салонах красоты в среднем оставляют 300 рублей. На заправках и автомойках — 150 рублей. В такси средняя сумма чаевых составляет 130 рублей. Курьерам оставляют 100 рублей.