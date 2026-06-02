Биооружие против мазута: студент нашел способ очистить Черное море

Внимание молодого ученого привлекли две бактерии: Sphingopyxis terrae и Rhodococcus erythropolis. Проведенный в лаборатории генетический анализ подтвердил, что эти микроорганизмы являются природными нефтедеструкторами. Углеводороды, содержащиеся в мазуте и нефти, служат для них естественным источником питания. В ходе экспериментов бактерии продемонстрировали активный рост и размножение в загрязненной нефтепродуктами среде, успешно перерабатывая токсичные соединения.