Биооружие против мазута: студент нашел способ очистить Черное море

В России студент РТУ МИРЭА нашел эффективный и экологически безопасный способ очистки Черноморского побережья от последствий нефтяных разливов. Кирилл Береснев выделил две уникальные культуры микроорганизмов, способных расщеплять нефтепродукты.
Материалом для успешного исследования стали пробы почвы, собранные на побережье Черного моря участниками студенческой экспедиции «Команда Арктики».
Внимание молодого ученого привлекли две бактерии: Sphingopyxis terrae и Rhodococcus erythropolis. Проведенный в лаборатории генетический анализ подтвердил, что эти микроорганизмы являются природными нефтедеструкторами. Углеводороды, содержащиеся в мазуте и нефти, служат для них естественным источником питания. В ходе экспериментов бактерии продемонстрировали активный рост и размножение в загрязненной нефтепродуктами среде, успешно перерабатывая токсичные соединения.
Выделенные Кириллом Бересневым бактерии могут стать основой для создания инновационных экологических препаратов. Такие биосредства будут незаменимы для очистки песчаных пляжей в труднодоступных местах, где бессильны ручной труд и тяжелая техника. Микроорганизмы будут постепенно съедать остатки мазута, сводя токсичную нагрузку на природу к нулю.