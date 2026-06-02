В акции «Сад памяти» приняли участие более 1000 жителей Омской области

Посадки прошли в разных районах области.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 1000 жителей Омской области приняли участие в акции «Сад памяти» этой весной. Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в главном управлении лесного хозяйства региона.

Посадки прошли в разных районах области. Например, в рабочем поселке Павлоградка высадили 100 сосен, в селе Большие Уки — 25 саженцев ели, яблони и рябины, в селе Уралы — 45 сосен.

Всего в регионе весной появилось 36 новых «Садов памяти» — это 237 тыс. деревьев на общей площади 62 га. Самая масштабная посадка 2026 года прошла в Калачинском районе: работники Горьковского лесхоза совместно с волонтерами высадили 84 тыс. сеянцев сосны на площади 21 га.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.