Два затонувших судна поднимут в Хабаровском крае по решению суда

В Хабаровском крае суд удовлетворил иск природоохранного прокурора и обязал учреждение организовать подъём и утилизацию двух затонувших судов, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Проверка показала, что на внутренних водных путях Амурского бассейна в районе Хабаровска и Вяземского района находятся два затонувших судна. Их собственник не установлен.
ФГБУ «Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей» не приняло предусмотренные законом меры по подъёму и утилизации затонувшего имущества.
Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил требования природоохранного прокурора и возложил на учреждение обязанность провести необходимые мероприятия по подъёму, удалению и утилизации судов.
Решение суда пока не вступило в законную силу.