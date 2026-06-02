В Омске отремонтируют два участковых пункта полиции

В Омске почти 5 миллионов рублей направят на ремонт помещений участковых пунктов полиции на улицах Красных Зорь, 83 б и Юбилейной, 6. Работы проведут в рамках взаимодействия с УМВД России по Омской области и Омску при поддержке депутатов горсовета от партии «Единая Россия». Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в соцсетях.
«Приведём в порядок окна, двери, коммуникации, внутреннюю отделку. Необходимые работы планируем выполнить в течение летнего периода. Сотрудники правопорядка должны работать в достойных условиях», — подчеркнул Сергей Шелест.
Ремонт пройдёт в Октябрьском и Центральном округах города. Планируется обновить внутренние помещения и инженерные коммуникации, чтобы улучшить условия работы участковых.