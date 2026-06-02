Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судэксперты показали, как выглядит бракованная, но подлинная купюра 100 долларов

Белорусские специалисты показали бракованную, но подлинную купюру 100 долларов.

Источник: Комсомольская правда

Судэксперты показали, как выглядит бракованная, но подлинная купюра 100 долларов. Подробности и фото публикует Государственный комитет судебных экспертиз.

В Минске специалистам поступила купюра номиналом 100 долларов, которая вызвала сомнение в подлинности у сотрудника одного из банков Минска.

Белорусские специалисты показали бракованную, но подлинную купюру 100 долларов. Фото: sudexpert.gov.by.

В момент исследования выяснилось, что на купюре неправильно расположены защитная нить и водяной знак. Как установил эксперт, стодолларовая банкнота была изготовлена предприятием, которого осуществляет производство продукции данного вида.

Что касается несоответствий в расположении водяного знака и защитной линии, то они возникли из-за отклонений от технологического процесса на производстве, поэтому являются несущественными и на вывод не влияют.

Белорусские специалисты показали бракованную, но подлинную купюру 100 долларов. Фото: sudexpert.gov.by.

Ранее Нацбанк показал, как будет выглядеть новая 200-рублевая банкнота в Беларуси.

Кстати, Нацбанк сказал, подпись какого чиновника стоит на новых белорусских деньгах.

А еще Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 2 июня.