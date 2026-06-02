Новые автокатастрофы с участием мототранспорта расследуют в Приморье

В ночь с понедельника на вторник в Уссурийске произошло столкновение мотоцикла с автомобилем Toyota Mark 2 около дома № 25 по улице Комарова. Аварию спровоцировал 21-летний мотоциклист, выехав на полосу встречного движения. У юноши установлено состояние опьянения, аттестацию в ГАИ на управление транспортным средством он не проходил.