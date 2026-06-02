Новые автокатастрофы с участием мототранспорта расследуют в Приморье

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что для управления мопедами и мотоциклами нужны права соответствующих категорий и защитная экипировка.
В ночь с понедельника на вторник в Уссурийске произошло столкновение мотоцикла с автомобилем Toyota Mark 2 около дома № 25 по улице Комарова. Аварию спровоцировал 21-летний мотоциклист, выехав на полосу встречного движения. У юноши установлено состояние опьянения, аттестацию в ГАИ на управление транспортным средством он не проходил.
У байкера и его 18-летнего пассажира диагностированы травмы рук, ног и головы. Мотоциклисту предстоит уплатить штраф по нескольким административным статьям, их сумма может превысить 50 тысяч рублей. Также ему придётся компенсировать материальный ущерб водителю пострадавшего «Марка».
В Находкинском городском округе 30 мая разбился 41-летний водитель мопеда. Он допустил лобовое столкновение с внедорожником «УАЗ Патриот» на втором километре автодороги Душкино — Ливадия — Анна. Он также не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения.
Водителя мопеда, не имевшего защитной экипировки, госпитализировали в тяжёлом состоянии. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, мужчина скончался в течение суток.
В ходе расследования автокатастрофы выяснилось, что обучение вождению мопеда он не проходил.