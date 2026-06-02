Финал чемпионата «Профессионалы» прошел в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершились соревнования чемпионата «Профессионалы» по направлениям креативных индустрий и ИТ. 36 участников стали победителями и призёрами основного зачёта. Также определены лучшие в международном, индустриальном и командном зачётах. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсетях.
Вице‑премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что более 10 тысяч компаний поддерживают движение «Профессионалы» и предложили конкурсантам свыше 50 тысяч стажировок и вакансий. Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что партнёрами финала в Нижнем Новгороде выступили 99 компаний.
Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и креативный подход к решению задач. Предложенные ими идеи потенциально пригодны для внедрения в различных отраслях региональной экономики — это обеспечит приток квалифицированных кадров в ключевые сферы.
Чемпионат «Профессионалы» открывает молодёжи возможности для профессиональной самореализации и карьерного роста. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Состязания прошли на базе федерального технопарка профессионального образования в «Нижполиграфе» — площадка позволила участникам в полной мере раскрыть свои компетенции в ИТ и креативных индустриях.
