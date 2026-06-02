Финал чемпионата «Профессионалы» прошел в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершились соревнования чемпионата «Профессионалы» по направлениям креативных индустрий и ИТ. 36 участников стали победителями и призёрами основного зачёта. Также определены лучшие в международном, индустриальном и командном зачётах. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсетях.