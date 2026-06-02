Ради операции челябинке помогли похудеть на 44 килограмма за месяц

В Клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) спасли 62-летнюю пациентку с гигантской опухолью яичника. Размер новообразования достигал 40 сантиметров, что сравнимо с большим арбузом, сообщает пресс-служба клиники.
Опухоль обнаружили еще в 2024 году, однако из-за серьезных проблем с сердцем пациентка долго не решалась на операцию. С тех пор опухоль выросла до огромных размеров и начала сдавливать внутренние органы — операции было не миновать.
К вмешательству пациентку готовили в течение месяца. Ей компенсировали сердечную недостаточность и убрали отеки — женщина похудела на 44 килограмма. Это позволило перейти к следующему этапу.
Как рассказал заведующий отделением Алексей Сергейцев, многочасовая операция по удалению гигантского новообразования прошла без осложнений. А дальнейшее гистологическое исследование принесло хорошую новость: опухоль оказалась доброкачественной.
Заведующая онкологическим отделением Клиники ЮУГМУ Ирина Куракина отметила, что именно мультидисциплинарный подход — совместная работа терапевтов, хирургов и онкологов в одном стационаре — позволяет браться за случаи, которые раньше считались безнадежными. Сейчас женщина уже выписана и восстанавливается дома.