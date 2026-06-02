Пермский «Молот» покинул основной вратарь Егор Гуськов

Хоккеист не продлил контракт с клубом.

Источник: Комсомольская правда

Пермский «Молот» покинул 24-летний вратарь основного состав Егор Гуськов. Клубная пресс-служба пермяков сообщила об истечении контракта с хоккеистом.

Егор Гуськов пополнил состав «Молота» по ходу сезона 2023/2024 годов и стал обладателем Кубка Шелкового пути. Суммарно он провел в воротах пермской команды 45 матчей, в которых пропустил 78 шайб. В дебютном регулярном сезоне его коэффициент надежности составил 1,42.

Клуб поблагодарил Егора Гуськова за три сезона в составе команды, игру и эмоции. Информация о возможном отказе от продления контракта появилась уже в середине апреля.

Ранее стало известно о переходе нападающего «Молота» Максима Кицына в состав новичка ВХЛ. Ему компанию составит еще один бывший нападающий пермяков Валерий Поляков. В новом сезоне с ними на лед также выйдет воспитанник пермского хоккея, защитник Максим Веревкин.