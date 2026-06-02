«Челябинск» подписал двух свободных агентов из «Ротора» для похода в РПЛ

В минувшем розыгрыше первенства Сафронов стал лучшим бомбардиром волгоградского клуба, забив 7 голов. Опыт игрока в Первой лиге впечатляет: на его счету 89 матчей, 12 забитых мячей и 4 голевые передачи. Эти показатели подчёркивают, что «Челябинск» приобрёл опытного и высококлассного футболиста, способного усилить атакующие действия команды. Контракт с Ильёй Сафроновым рассчитан на два года.