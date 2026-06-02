В колледже «Айар Уустар» в Якутии создадут новый кластер

Учебно-производственный кластер в отрасли легкой промышленности создадут на базе колледжа креативных индустрий «Айар Уустар» в Якутии. Учреждение выиграло грант в конкурсном отборе по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации главы и правительства республики.
В учебном заведении планируется модернизировать материально-техническую базу: обновить аудитории, открыть новые мастерские и оснастить их высокотехнологичным оборудованием для обучения студентов практическим навыкам.
«Мы стремимся стать кузницей кадров, за которыми предприятия будут стоять в очередь. Наши студенты будут учиться на лучшем оборудовании в стране, осваивая реальные производственные навыки уже с первого курса», — сказала директор колледжа Елена Яковлева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.