Глава Минтранса ожидает запуска биометрии в аэропортах в 2026—2027 годах

Он напомнил, что 1 июня в аэропорту «Шереметьево» запущена опция посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва — Санкт-Петербург «Аэрофлота» пассажиры с подтвержденной биометрией могут пройти клиентский путь — от сдачи багажа до посадки в самолет — только «со своим лицом», без предъявления паспорта.
«Бесшовность заметно экономит время и повышает уровень безопасности. В дальнейшем к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при наличии технической готовности инфраструктуры. Горизонт более широкого внедрения в гражданской авиации — этот и следующий год», — рассказал Никитин в преддверии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.