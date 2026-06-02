Глава Минтранса ожидает запуска биометрии в аэропортах в 2026—2027 годах

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры, более широкое внедрение этой опции планируется в 2026—2027 годах, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.

Источник: РИА Новости

Он напомнил, что 1 июня в аэропорту «Шереметьево» запущена опция посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва — Санкт-Петербург «Аэрофлота» пассажиры с подтвержденной биометрией могут пройти клиентский путь — от сдачи багажа до посадки в самолет — только «со своим лицом», без предъявления паспорта.

«Бесшовность заметно экономит время и повышает уровень безопасности. В дальнейшем к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при наличии технической готовности инфраструктуры. Горизонт более широкого внедрения в гражданской авиации — этот и следующий год», — рассказал Никитин в преддверии ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

