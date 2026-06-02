Нижегородский кадровый центр планирует трудоустроить летом около 8 000 подростков

Специалисты нижегородского кадрового центра «Работа России» намерены трудоустроить летом почти 8 тысяч подростков по программе временной занятости. В прошлом сезоне они обеспечили работой свыше 7 000 жителей в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Сейчас служба занятости заключила 174 договора с работодателями, по которым трудоустроились 310 человек. В прошлом году показатель был значительно ниже — 11 договоров и 19 ребят.
«Нижегородская область участвует в федеральном проекте по профориентации и маршрутизации молодежи, который помогает заранее знакомиться с профессиями и работодателями. Временная занятость — один из ключевых инструментов его реализации», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.
Подросткам предлагают работу на производстве, в культурных, медицинских, дошкольных и школьных учреждениях, а также в заведениях допобразования и досуга. Им доступны вакансии вожатого, оператора аттракционов, укладчика-упаковщика, а также учеников слесаря и электромонтера, помощников воспитателя и библиотекаря, администратора, рабочего по озеленению, курьера, помощника овощевода и животновода, рабочего по благоустройству и уборке территории.
В среднем подростки в 2026 году могут заработать 27−35 тысяч рублей, в прошлом году их доход был ниже — 22,4−30 тысяч рублей.
Трудоустройство могут рассмотреть подростки в возрасте 14 лет. Служба занятости гарантирует официальное оформление, безопасные условия труда и своевременные выплаты.
Помимо зарплаты от работодателя, подросткам, которые получили работу через службы занятости, полагается финансовая поддержка из областного бюджета — от 1 863 до 2 795 рублей в месяц за фактически отработанное время. В 2026 году на эти цели выделили свыше 1,9 млн рублей.
Заявление на трудоустройство можно подать дистанционно на портале «Работа России» или очно в любом офисе нижегородского кадрового центра.
Напомним, что с 2025 года в России действует нацпроект «Кадры», мероприятия которого направлены на качественную и оперативную подготовку кадров под потребности работодателей.
