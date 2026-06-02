«Дождей боимся, как вселенского потопа»: в Советске 9-летняя девочка и её бабушка живут в доме, где рушатся потолки (фото)

В Советске на улице Сизова продолжает разрушаться жилой дом: недавно в одной из квартир на четвёртом этаже обвалился потолок, а в другой то же самое случилось несколькими годами ранее. Об этом «Клопс» рассказала местная жительница Наталья Семичева.
Последний инцидент произошёл в марте. К счастью, жильцы соседней квартиры к тому времени съехали. «Там вывалилась, наверное, метра два на два дыра», — описывает ЧП женщина.
Наталья живёт с девятилетней внучкой. Женщина не работает, ей 65. Доход на двоих — пенсия бабушки и детское пособие. Квартиру на улице Сизова они приобрели в 2016-м, до этого жили в Калининграде. По словам пенсионерки, проблемы с домом начались уже через год.
Спустя время съехали все, у кого была возможность. На четвёртом этаже из четырёх квартир жилой осталась одна: там и ютятся они с внучкой. На третьем — одна 80-летняя женщина, на втором и первом — ещё несколько семей.
«Я просила расселить хотя бы четвёртый этаж. Мне сказали: нет, так мы не делаем. Или все, или никто», — вспоминает Наталья.
Дом 1900 года постройки. В 2020-м жильцам удалось добиться, чтобы его признали аварийным. Сейчас он остаётся седьмым в очереди на расселение среди 12 подобных в Советске. Как предполагает Наталья, необходимые 40−45 млн рублей в бюджете не предвидится.
Чиновники обещали расселить дом до 2025 года, потом до конца 2026-го. Сейчас обещают уложиться к 2030 году, но и в это жильцы уже слабо верят. Из разговора с ними пенсионерка поняла, что жаловаться бесполезно: даже если написать президенту, бумаги всё равно отправят обратно в Советск.
Единственное, что предлагают власти — маневренное жильё. Наталья отказывается: по словам женщины, она боится, что оно может оказаться таким же аварийным и меньше по площади. Да и веры в то, что оно окажется действительно временным, у пенсионерки нет.
Оставаться в своей квартире тоже страшно. В 2022 году в зале провалился огромный кусок потолка, в 2018-м — на кухне. Комиссия, пришедшая после обвала, составила огромную смету, но в итоге «подбила потолок снизу фанеркой, прикрутила проволочкой к стене».
Когда идут дожди, женщина с внучкой не спят от ужаса. Наталья боится, что дом может обвалиться ещё больше. В квартире постоянная влажность, обои приходится менять два раза в год, потому что под ними — грибок и чёрная плесень.
«Всё это продолжает рушиться, сыпаться, дождей боимся, как вселенского потопа. Вся вода течёт по крыше, в квартиру заливается. Жить страшно, но больше нам негде жить, поэтому остаёмся здесь», — говорит собеседница «Клопс».
В подвале дома стоит жуткая вонь: канализация в доме не была предусмотрена изначально, со временем трубы просели, отходы поднимаются вверх. Ждать до 2030 года, как сказано в документе администрации, Наталья не может.
«Тратятся огромные деньги на благоустройство. Это хорошо, нужно. Но есть благоустройство необходимое — дороги, тротуары. А есть памятнички, статуэтки, деревца — это могло бы подождать. Если людям негде жить, мы не пойдём в парк, каким бы благоустроенным он ни был», — резюмировала Наталья.
«Клопc» направил информационный запрос в администрацию Советска с просьбой прокомментировать ситуацию.
