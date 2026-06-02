Незаконное производство спирта под видом лосьонов выявили в Нижнем Новгороде

Более 250 тысяч литров спирта изъяли из подпольного цеха в Нижнем Новгороде, где якобы производились лосьоны. Об этом сообщила в соцсетях официальный представитель МВД России, генерал-майор полиции Ирина Волк.
Трое жителей Подмосковья и Санкт-Петербурга закупили технологическую линию для производства лосьонов и разместили его в одном из арендованных складов в Нижнем Новгороде. Так злоумышленники получили лицензию на приобретение, хранение, перевозку и реализацию спиртосодержащей продукции.
Наемные работники разливали спирт в емкости объемом 1000 литров, а затем фасовали в 10-литровые канистры с этикетками. Спирт под видом лосьонов продавали в Рязанской, Курской, Тульской областях и в Пермском крае.
Отмечается, что цех с незаконным производством работал круглосуточно. Его территорию обнесли высоким забором, а вокруг были установлены камеры видеонаблюдения.
В результате были возбуждены уголовные дела. Полицейские задержали девять подозреваемых — трое из них, предположительно, являются организаторами.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что деятельность нарколаборатории пресекли в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.