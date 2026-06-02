Опрос: каждый шестой уралец использует российские платежные средства для оплаты за границей

Готовясь к поездке за границу, большинство жителей Урала (54%) так или иначе приобретают наличную валюту страны назначения, каждый третий (28%) — узнают в своем банке о возможности оплаты по QR-коду, каждый пятый заказывает карту российского банка в системе Union Pay. 27% респондентов при подготовке к поездке отдают предпочтение иностранным платежным сервисам — они скачивают иностранные платежные сервисы или выпускают иностранную банковскую карту. Такая подготовка помогает избежать неудобств на месте.