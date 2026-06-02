В Ставрополе модернизируют библиотеку для слепых и слабовидящих

Библиотеку для слепых и слабовидящих им. В. В. Маяковского в Ставрополе модернизируют при поддержке нацпроекта «Семья». Учреждение стало победителем всероссийского конкурса для выявления лучших практик, сообщили в правительстве Ставропольского края.
«Мы представили на конкурс нашу практику по 3D-моделированию и печати “Тактильный 3D-тур”. Благодаря федеральной поддержке теперь можем развивать практику дальше, заняться внедрением RFID‑технологии. Оборудование уже закуплено, ведется его наладка, начат монтаж элементов доступной среды. Завершится процесс обновления в октябре 2026 года», — пояснила директор библиотеки Екатерина Захарова.
После модернизации в учреждении появится оборудование для электронной выдачи книг, специальные устройства, которые помогут посетителям с нарушениями слуха общаться без сурдоперевода, и удобная навигация для незрячих и слабовидящих. Также будут внедрены ассистивные программно-технические решения, позволяющие людям с нарушением зрения с комфортом читать плоскопечатный текст.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.