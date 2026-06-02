В Ставрополе модернизируют библиотеку для слепых и слабовидящих

После модернизации в учреждении появится оборудование для электронной выдачи книг, специальные устройства, которые помогут посетителям с нарушениями слуха общаться без сурдоперевода, и удобная навигация для незрячих и слабовидящих. Также будут внедрены ассистивные программно-технические решения, позволяющие людям с нарушением зрения с комфортом читать плоскопечатный текст.