Новосибирские активисты через суд требуют спасти дореволюционный военный городок № 17

Новосибирское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры бьётся за сохранение старинного военного городка № 17. Он расположен на границе Центрального и Октябрьского районов и построен ещё до революции. Информацию о своей борьбе активисты публикуют в соцсетях.

Источник: Сиб.фм

Общественники убеждены, что в Единый государственный реестр памятников нужно вносить не разрозненные здания, а весь исторический ансамбль целиком. Для этого требуется утвердить его целостные границы и зафиксировать комплекс как объект наследия, связанный с событиями Великой Отечественной войны. С этой целью региональное отделение подало иск в суд на Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия. Однако первая попытка успехом не увенчалась.

Председатель Совета новосибирского отделения Наталия Шамина сообщила в соцсетях, что суд оставил заявление без рассмотрения. Тем не менее активисты не намерены опускать руки и продолжают настаивать на своём. История с военным городком явно затягивается, но точка в ней ещё не поставлена.

Ранее сообщалось, что нанести военный городок на туристическую карту Новосибирска предложил краевед Голодяев.