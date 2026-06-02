Уроженка Красноярского края вышла замуж за гражданина Нигерии

В агентстве ЗАГС Красноярского края открыли летний сезон свадеб и зарегистрировали интернациональный брак. Уроженка региона Татьяна вышла замуж за гражданина Нигерии Прешеса Исреала.
Торжественная церемония прошла в Доме семейных торжеств. После регистрации брака женщина сменила свою девичью фамилию — Красноярская, на фамилию — Эмиола.
В агентстве отметили, что история молодоженов стала примером того, что искренние чувства способны преодолевать любые границы:
«Воистину любовь не знает преград — ни государственных границ, ни различий в культуре или вероисповедании. История Татьяны и Прешеса — живое доказательство того, что для настоящего чувства нет невозможного».
Сотрудники ЗАГСа поздравили новобрачных и пожелали супругам счастья, гармонии и долгих лет совместной жизни.
