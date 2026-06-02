В Хабаровске на Дикопольцева ставят интеллектуальный светофор

Система будет автоматически регулировать потоки транспорта.

В Хабаровске на улице Дикопольцева продолжается модернизация светофорного объекта, сообщает Мэрия города.

Участок считается одним из наиболее сложных по интенсивности движения, поэтому обновление инфраструктуры здесь направлено на повышение безопасности дорожного движения и улучшение пропускной способности перекрёстка.

Как сообщили в МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения», на объекте уже ведутся основные работы по замене оборудования.

«Работы проводятся в ускоренном режиме. Вчера мы демонтировали старые опоры и выполняли монтаж новых. В ближайшее время на новые опоры будут установлены современные светофоры и дорожные знаки. Мы приложим максимум усилий, чтобы завершить все работы в кратчайшие сроки», — рассказал заместитель директора предприятия Дмитрий Нечаев.

Новый светофорный объект оснастят интеллектуальной системой управления. Она будет анализировать транспортные потоки в режиме реального времени и автоматически корректировать работу светофоров.

Это должно снизить время ожидания на перекрёстке и повысить пропускную способность участка.

Крайние правые секции светофоров будут увеличены — до 300 мм вместо прежних 200 мм, что улучшит их видимость.

Также на перекрёстке установят новые дорожные знаки, соответствующие современным требованиям.

По словам специалистов, аналогичная система уже используется на маршруте № 1 и показывает эффективность: утром она учитывает поток в сторону центра города, вечером — в сторону авиагородка.

На время работ движение на участке регулируют сотрудники Госавтоинспекции.