В Хабаровске на Дикопольцева ставят интеллектуальный светофор

В Хабаровске на улице Дикопольцева продолжается модернизация светофорного объекта, сообщает Мэрия города.
Участок считается одним из наиболее сложных по интенсивности движения, поэтому обновление инфраструктуры здесь направлено на повышение безопасности дорожного движения и улучшение пропускной способности перекрёстка.
Как сообщили в МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения», на объекте уже ведутся основные работы по замене оборудования.
«Работы проводятся в ускоренном режиме. Вчера мы демонтировали старые опоры и выполняли монтаж новых. В ближайшее время на новые опоры будут установлены современные светофоры и дорожные знаки. Мы приложим максимум усилий, чтобы завершить все работы в кратчайшие сроки», — рассказал заместитель директора предприятия Дмитрий Нечаев.
Новый светофорный объект оснастят интеллектуальной системой управления. Она будет анализировать транспортные потоки в режиме реального времени и автоматически корректировать работу светофоров.
Это должно снизить время ожидания на перекрёстке и повысить пропускную способность участка.
Крайние правые секции светофоров будут увеличены — до 300 мм вместо прежних 200 мм, что улучшит их видимость.
Также на перекрёстке установят новые дорожные знаки, соответствующие современным требованиям.
По словам специалистов, аналогичная система уже используется на маршруте № 1 и показывает эффективность: утром она учитывает поток в сторону центра города, вечером — в сторону авиагородка.
На время работ движение на участке регулируют сотрудники Госавтоинспекции.