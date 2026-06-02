Путин удостоил госнаград и званий семерых волгоградцев

Медалью «За храбрость» II степени удостоены четверо сотрудников управления охраны филиала «Волгоградский» ООО «ЛУК-ТЭК». Так, за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, награждены начальник управления охраны Сергей Марчук, водитель-охранник дежурной службы Руслан Одногулов, старший охранник отделения патрульных групп Александр Савкин и водитель-охранник отделения патрульных групп Михаил Урусов.