В Барнауле начался ремонт дороги от проспекта Космонавтов до здания № 64

Ремонт участка дороги от проспекта Космонавтов до здания № 64 по 9-му Заводскому проезду начался в Барнауле при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
Отрезок находится в промышленной зоне города, где расположены десятки производственных, складских и логистических предприятий. Ежедневно по этой дороге передвигаются не только легковые автомобили, но и тяжелые грузовые машины, доставляющие сырье и готовую продукцию. Во время работ специалисты заменят асфальт, установят бордюры, приведут в порядок тротуары, нанесут разметку и смонтируют знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.