«Хотел стать лучшей версией себя, а получилось просто ужасно»: как перфекционизм разъедает нашу психику

Если внимательно присмотреться к обычной жизни, то можно увидеть, что мы выдвигаем много требований к своему телу, к роли материнства, к работе и даже к тому, каким именно должен выйти приготовленный дома торт. И это далеко не весь список.
Мы не считаем, что это обязательные требования к самим себе, чтобы достичь идеальности — кажется, это просто желание сделать лучше, чем в прошлый раз. Но при анализе понимаем, что наши действия идут из перфекционизма:
- у нас есть внутренняя планка, которую нужно достичь, иначе все будет бесполезно, бессмысленно;
- возникает напряжение во всем теле;
- появляются постоянные оценочные мысли, причем не о результате, а о себе;
- накатывает тревога, иногда раздражение.
Мы стремимся к идеалу, даже если не произносим это. Но, даже не называя вещи своими именами, мы все равно не можем уйти от последствий нашего стремления.
Откуда берется перфекционизм
Возможно, наше стремление быть во всем лучшим идет из детства, когда за пятерки, медали, выступления нас только и делали, что хвалили. Когда одним из рабочих способов получить внимание было заслужить похвалу.
Возможно, из подросткового возраста, когда придирки к себе колоссальные, важность принятия среди ровесников зашкаливает, и нужно найти способ чувствовать себя «своим человеком» в какой-то группе.
Возможно, из любовных отношений, в которых ваш партнер постоянно критиковал, подчеркивал недостатки, а чтобы оставаться в этих отношениях, нужно было все делать на пятерку с плюсом.
Нам действительно важно понять, откуда появился такой образ поведения и чьим голосом мы критикуем себя внутри.
Как связаны перфекционизм и тревожность
Мы стремимся к идеальности, чтобы сохранить чувство контроля и во что бы то ни стало не допустить ошибки. Ведь ошибка может означать осуждение общества, отвержение, а значит, нашу боль. Или мы стремимся к идеальности, потому что если не сделать идеально, значит расписаться что с тобой точно что-то не так. И здесь мы видим базовые убеждения о себе и других.
- «Со мной что-то не так. Я ненормальная. Я недостаточно хороша» — думает девушка, и тогда ее попытка сделать все идеально становится способом приблизиться к убеждению о том, что с ней все в порядке.
- «Если я допущу ошибку, меня не выберут, со мной не будут “дружить”, я буду чувствовать себя одиноко». Тогда стремление к идеалу — это попытка быть частью какой-то группы, желание построить отношения с конкретными людьми, получить признание и любовь.
- «Сделать идеально — значит все просчитать, все проконтролировать, тогда не случится ничего страшного» — это про тревогу. Причем эта тревога проявляется в убеждении, что если что-то случится, то у меня не хватит сил с этим справиться.
Мы видим причины, почему мы так делаем, и они действительно достаточно весомые. В теории, за свою «идеальность» мы должны получить много бонусов. Сделали что-то безупречно — тревога должна уйти, ведь у нас все под контролем, да и самооценка должна расти, и окружение станет лучше к нам относиться…
К чему приводит перфекционизм
Прокрастинация
Мы откладываем дела «на потом», потому что знаем, как сложно к ним подступиться. «Не можешь сделать идеально — не берись». И это откладывание висит тяжким грузом, как любая нерешенная задача. Мы вновь и вновь к ней возвращаемся, ругаем себя, злимся, расстраиваемся и, возможно, даже теряем какие-то проекты: не получаем то, что хотели бы, потому что так и не приступили.
Уничижительные слова в свой адрес
Мы критикуем себя, часто достаточно жестокими словами, что отражается и на нашем общем самочувствии и нашей самооценке. Критика никогда не помогает чувствовать себя спокойно и уверенно. Однако всегда дает повод для тревоги, неуверенности и апатии.
Хроническое напряжение и усталость
Быть постоянно «наготове», постоянное включенным, держать в голове тысячи требований — это колоссальная работа для нашего мозга, причем вовсе необязательная. Невозможность расслабиться, попытка держать все под контролем дает большое перенапряжение, а как следствие нежелание вообще что-то делать и общую усталость.
Потеря удовольствия от процесса
Когда мы сосредоточены на том, чтобы условный торт вышел идеально, мы так сфокусированы на результате, что забываем про сам процесс: исчезает любопытство и интерес, мы не можем себе позволить спонтанность, от чего лишаем себя радости. И даже замечательный торт не покажется таким вкусным.
Бесконечное повышение планки
Если когда-то что-то было сделано идеально, то в следующий раз нужно повторить лучше. Естественно, это изматывает.
Как мы видим, цена за стремление к идеальности достаточно высокая. И в этом заключается жизненный парадокс: мы хотим чувствовать себя лучше, поэтому так стараемся, но в результате чувствуем напряжение, тревогу и апатию.
Как помочь себе не быть перфекционистом
Важно заметить, что не стоит требовать от себя сразу же прекратить стремиться к идеалу, это только дополнительный способ истощить себя. Гораздо полезнее сейчас — начать замечать, как это работает в обычной жизни. И тогда первый шаг на пути к снижению напряжения — это посмотреть на свои требования к себе в конкретной задаче или ситуации. Спросите себя:
- Что случится, если выйдет неидеально?
- Что изменится, если я попробую сделать это с интересом, а не напряжением?
- Что мне поможет сфокусироваться на процессе, а не постоянно сверяться с идеальным результатом?
Это не «сделать как попало», а скорее про возможность отнестись к себе бережнее и сделать максимально хорошо, насколько я могу в данный момент. Такой способ мыслить и действовать дает больше устойчивости и уверенности, чем попытка полностью проконтролировать результат.
Яна Склярова, Психолог, эмоционально-фокусированный, схема-терапевт.