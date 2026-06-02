252 обращения об опасных объектах отправили жители Нижнего местным властям

Завершился четырёхнедельный проект «БезопасНО», в рамках которого жители Нижнего Новгорода сообщали об опасных объектах. Обращения поступали по двум каналам: по телефону и через платформу «Лобачевский». Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев в соцсетях.

Всего зафиксировано 252 заявки, распределённые по типам проблем следующим образом:

218 заявок — о проблемных люках;

28 заявок — об опасной арматуре и штырях;

6 заявок — о бесхозных проводах.

После получения каждого обращения специалисты оперативно выезжали на место и устраняли угрозу: закрывали люки, убирали арматуру и оборванные провода. На текущий момент большая часть заявок уже отработана, а оставшиеся будут завершены в ближайшее время.

Инициатива продемонстрировала высокую эффективность взаимодействия горожан и ответственных служб. Благодаря активной позиции нижегородцев удалось заметно повысить уровень безопасности в городе.

Работа по приёму сообщений продолжается — жители по‑прежнему могут направлять обращения через платформу «Лобачевский» в любое удобное время.

Ранее режим повышенной готовности ввели у дома на Ильинской в Нижнем Новгороде.