252 обращения об опасных объектах отправили жители Нижнего местным властям

Завершился четырёхнедельный проект «БезопасНО», в рамках которого жители Нижнего Новгорода сообщали об опасных объектах. Обращения поступали по двум каналам: по телефону и через платформу «Лобачевский». Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев в соцсетях.
Всего зафиксировано 252 заявки, распределённые по типам проблем следующим образом:
218 заявок — о проблемных люках;
28 заявок — об опасной арматуре и штырях;
6 заявок — о бесхозных проводах.
После получения каждого обращения специалисты оперативно выезжали на место и устраняли угрозу: закрывали люки, убирали арматуру и оборванные провода. На текущий момент большая часть заявок уже отработана, а оставшиеся будут завершены в ближайшее время.
Инициатива продемонстрировала высокую эффективность взаимодействия горожан и ответственных служб. Благодаря активной позиции нижегородцев удалось заметно повысить уровень безопасности в городе.
Работа по приёму сообщений продолжается — жители по‑прежнему могут направлять обращения через платформу «Лобачевский» в любое удобное время.
