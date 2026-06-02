Суд взыскал с администрации Калининграда 150 тыс. рублей за упавший на автомобиль провод

С иском к администрации Калининграда и АО «Калининград-ГорТранс» обратился местный житель.

Московский районный суд Калининграда взыскал с администрации города более 149 тысяч рублей в пользу владельца автомобиля, повреждённого в результате обрыва контактного провода троллейбусной сети. Об этом сообщает пресс-служба суда.

С иском к администрации Калининграда и АО «Калининград-ГорТранс» обратился местный житель. Он указал, что на Советском проспекте на его автомобиль упал оборвавшийся провод контактной сети троллейбуса. В результате машина получила механические повреждения. Согласно материалам дела, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 138 381 рубль.

Суд установил, что владельцем контактной сети на участке дороги, где произошло происшествие, является администрация города. Суд взыскал с мэрии 138 381 рубль в счёт возмещения ущерба, 6 тысяч рублей расходов на проведение оценки и 5 152 рубля госпошлины. Общая сумма взыскания составила 149 533 рубля.

Решение суда в законную силу не вступило.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше