«Большой гастрольный тур»: «Театральный поезд» встретили в Красноярске

Театральный поезд восточного маршрута стартовал 12 мая. Он проедет по железным дорогам более 14,3 тыс. км и сделает 23 остановки в больших и малых городах, расположенных на БАМе и Транссибе, в Сибири и на Урале, а также на севере и в Центральной части России. Общая продолжительность маршрута — 50 дней.