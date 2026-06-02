Для болельщиков матча Россия-Буркина-Фасо запустят 4 допэлектрички 5 июня

Четыре дополнительных пригородных поезда назначили на 5 июня в связи с проведением в Волгограде товарищеского матча сборных России и Буркина-Фасо. Как сообщили в АО «Волгоградтранспригород», на матч болельщики могут приехать на двух поездах. Один из поездов № 6726/6725 отправится со ст. Шпалопропитка в 18:33, прибудет он на верхнюю платформу Мамаеваа кургана в 19:30 ч.