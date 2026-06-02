Трое заключенных пытались сбежать из нижегородской тюрьмы через подкоп

Троих заключенных, которые пытались сбежать из исправительного учреждения через подкоп, разоблачили в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Осужденные больше двух лет готовились к побегу и последующему выезду из страны. Они распределили обязанности между собой: один искал карты местности, второй изготавливал предметы для реализации плана, а третий подбирал людей для подготовки подкопа.
Помимо этого заключенные пропагандировали радикальную экстремистскую идеологию среди осужденных и систематически нарушали порядок их содержания в ИК.
В ходе обыска сотрудники колонии обнаружили схрон с имуществом и инструментами для побега. Суммарно фигурантам назначили 27,6 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
