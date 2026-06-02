На Дону за оправдание атак БПЛА к штрафу приговорена жительница Новороссийска

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к штрафу в размере 360 тыс. руб. 42-летнюю жительницу Новороссийска по обвинению в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК России). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Кроме штрафа, решением суда фигурантка лишена права заниматься администрированием сайтов на два года.
Приговор в законную силу не вступил.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше