Средний чек стоматологов в Ростовской области вырос до 13,7 тысячи рублей

Средняя стоимость визита к стоматологу в Ростовской области составила 13,7 тыс. руб. в первом квартале 2026 года. Это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель равнялся 11,5 тыс. руб. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс».