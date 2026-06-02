Детям в центре «Сириус. Приморье» рассказали о федпроекте «Чистый воздух»

Лекцию о федеральном проекте «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» провели в центре «Сириус. Приморье» для ребят из школьных лесничеств со всего Приморского края. Об этом сообщили в агентстве проектного управления региона.
Детям рассказали, почему здоровье человека напрямую связано с качеством воздуха, какие источники загрязнения существуют в городах и что сегодня делает государство для снижения вредных выбросов. Также участники обсудили, как на состояние атмосферы влияют угольные котельные, печное отопление, автомобильный транспорт и природные пожары.
Кроме того, школьники узнали о работе по улучшению качества воздуха в Уссурийске. В городе модернизируют котельные, переводят их с угольного отопления на газовое, развивают тепловые сети и помогают частному сектору переходить на более экологичные способы отопления.
Лекция прошла в интерактивном формате: ребята предлагали собственные решения по снижению загрязнения воздуха, обсуждали экологические привычки. Также они искали ответы на вопрос, каким может быть вклад каждого человека в сохранение природы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.