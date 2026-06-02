В Волгоградской области начали пересмотр тарифов ЖКУ на 2027 год

Специалисты анализируют материалы с запросами коммунальных организаций.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты комитета тарифного регулирования приступили к анализу заявок ресурсоснабжающих организаций на пересмотр тарифов ЖКУ на 2027 год. Новые экономически обоснованные тарифы в Волгоградской области по итогам расчетов должны установить к декабрю 2026 года.

— К 1 мая 2026 года 345 ресурсоснабжающих организаций представили тарифные заявки для корректировки тарифов на 2027 год, — сообщили в ведомстве.

С мая по декабрь сотрудники комитета по тарифам изучат расчетные материалы, инвестиционные и ремонтные программы, бухгалтерскую отчетность, договоры с потребителями. У части ресурсоснабжающих организаций запросили дополнительные материалы для обоснования сумм затрат.

Главная задача — достичь компромисса, чтобы новые тарифы позволяли и модернизацию обеспечить, и по карману жителям ударили не очень больно.

